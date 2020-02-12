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الجوف.. إصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم بسيارة على طريق اليتمة 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 فبراير 2020

أصيب مدنيان اثنان جراء انفجار لغم ارضي زرعه الحوثيون بسيارة كانا يستقلانها على الطريق العام بالقرب من منطقة البرقاء التابعة لمديرية خب الشعف شمال الجوف.

 

 

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر طبي في هيئة مستشفى الجوف العام وصول المواطنين محمد مسعود وعيسى محسن زربة الى المستشفى وعليهما اصابات نتيجة انفجار لغم ارضي.. مشيرا الى ان اصابة احدهما خطرة تم نقله للعلاج في الخارج.

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يشار إلى أن المدنيين في الجوف يعانون من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها الحوثيون في الطرق العامة والمزارع في مختلف مديريات الجوف مايتسبب بسقوط ضحايا مدنيين بين الحين والآخر .

 

 

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