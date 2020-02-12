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شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجوف يضبط 40 كيلو من مادة الحشيش كانت في طريقها إلى مناطق الحوثيين والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 فبراير 2020
تمكنت الأجهزة الامنية بمحافظة الجوف، من ضبط 40 كيلو جرام من مادة الحشيش كانت في طريقها الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وأكد نائب مدير عام شرطة الجوف قائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله في تصريح نشره موقع “سبتمبر نت” أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 40 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نوع “هايلكس” في احدى النقاط الأمنية.
ولفت إلى أن كميات الحشيش المضبوطة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
وشهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.
ويتعاطى عناصر مليشيا الحوثي الذين يتم تحشيدهم الى جبهات القتال، الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم مما يتسبب في إدمانهم عليها، وتأثر على حالتهم الذهنية وتدخلهم في حالة من عدم المبالة.
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