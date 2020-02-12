شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. المليشيا تطلق النار صوب القرى والعزل السكنية بالدريهمي بشكل هستيري والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 شنت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن عمليات استهداف وقنص طالت قرى وعزل سكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والقناصة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن قناصة المليشيات قامت بإطلاق النار صوب القرى والعزل السكنية المكتضة بالسكان بشكل هستيري. Advertisements وذكرت المصادر أن المليشيات استهدفت مزارع المواطنين جنوب الدريهمي مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وأسلحة الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا. وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين ومزارعهم في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية العام الماضي.

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