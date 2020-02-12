شهيدان من قوات الجيش و11 جريحا بقصف حوثي في لودر بأبين

الأربعاء 12 فبراير 2020

قتل جنديان وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أستهدف لواء الأماجد الواقع في مدينة لودر شمالي شرق أبين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.



وذكر مصدر عسكري أن مليشيا الحوثي شنت قصفا بصواريخ الكاتيوشا استهدف لواء الأماجد الواقع في بلدة المنياسة شرقي مدينة لودر وبحسب المصدرين فإن جنديين قُتلا وأصيب 11 آخرون في الهجوم.

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وتابع أن صواريخ سقطت في ثلاثة مواقع متفرقة في محيط اللواء وسقط أحد الصواريخ بالقرب من مطبخ اللواء في حين سقط صاروخ آخر قرب موقع كتيبة قيادي في المعسكر يدعى الدماني.

وأوضح أن الصواريخ أُطلقت من قمة عقبة ثره الجبلية الفاصلة بين مديريتي لودر ومكيراس حيث تتمركز قوات تابعة للحوثيون منذ ثلاثة أعوام.