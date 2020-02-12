شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم الأربعاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، بلغ 44 ألفا و653 شخصا، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1113 شخصا.

وتم تسجيل 97 وفاة و2015 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للصحة. Advertisements وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت اسم "Covid-19"(كوفيد-19) على فيروس كورونا ووصفته بـ "التهديد الخطير للغاية" للعالم. وأكدت المنظمة أن هناك "فرصة واقعية لوقف" انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم.

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