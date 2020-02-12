شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي حوثي بالحديدة ونيران المليشيا تستهدف أحياء الدريهمي والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 لقي قيادي ميداني حوثي مصرعه وأصيب آخرون الساعات الماضية في الحديدة غربي اليمن جراء خروقات المليشيات المتواصلة لإتفاق استوكهولم.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة إن القيادي الحوثي المكنى” أبو عزيز الهاشمي” لقي مصرعه وعدد من أفراده وجرح آخرين لحظة استهدافهم الأحياء السكنية المحررة شرق مدينة الحديدة حيث تم الرد على مصادر النيران واسكاتها من قبل القوات المشتركة. ولفت المصدر أن المليشيات التابعة لإيران كثفت الساعات الماضية خروقاتها لإتفاق ستوكهولم حيث شمل قصفها كافة الأحياء السكنية المحررة بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية. Advertisements وفي جبهة مديرية الدريهمي أطلقت المليشيات نيران أسلحتها بشكل هستيري صوب قرى مكتظة بالسكان. وتمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر النيران وتكبيد المليشيات خسائر فادحة. وتتعمد مليشيات الحوثي منذ سريان اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018م ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف القرى والأحياء السكنية والمزارع في مختلف مديريات محافظة الحديدة حيث سقط جراءها الأف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال.

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