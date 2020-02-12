شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة يشتبه إصابتها بفيروس «كورونا» في إيران والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر صحفية إيرانية عن وفاة امرأة (63 عاما) فى أحد مشافى العاصمة طهران كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت المصادر - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه عند ظهيرة يوم الاثنين الماضي تلقت الشرطة بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة فى أحد مستشفيات طهران، وبدأت الشرطة تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي فى المستشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ"فيروس" كورونا.

وقالت المصادر إنه تم عرض الجثة على الطب الشرعى لمتابعة التحقيقات.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الصحة الإيرانية بشأن التقرير، بينما كان وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أي إصابة فى البلاد بالفيروس.