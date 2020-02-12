شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تطلب تعويضًا من «غصن» بقيمة 91 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
قالت نيسان موتور اليوم الأربعاء إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تطلب فيها عشرة مليارات ين (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.
وكان غصن يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في ديسمبر. وينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.
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