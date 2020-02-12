شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مرشح ديمقراطي من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رجل الأعمال الأمريكى أندرو يانج تعليق حملته الانتخابية في السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فشله فى إحداث التأثير المطلوب فى ولاية نيوهامشاير. وقال يانج ـ عقب إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يتنافس أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ـ "أنا رجل حسابات والواضح من الأرقام أننا لن نفوز بهذا السباق، لست شخصا يقبل التبرعات والدعم في سباق لا مكان للفوز فيه، ولهذا أعلن الليلة تعليق حملتي للرئاسة".

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