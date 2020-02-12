علاوي: عصابات خارجة عن القانون تطعن امرأة متظاهرة وتمارس التهديد دون رادع

اكد رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، الاربعاء، ان عصابات خارجة عن القانون طعنت امرأة متظاهرة وتمارس التهديد دون رادع. وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "بلا مروءة ولا رجولة ولا قيم، يصل الاستهتار بالعصابات الخارجة عن القانون الى حد طعن امرأة متظاهرة وممارسة التهديد والترويع دون رادع ". ودعا علاوي "المتظاهرين الى ايصال اسماء اولئك القتلة، وتوثيق حالات الاعتداء ليتم تقديمها للمحاكم الجنائية العراقية والدولية".



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