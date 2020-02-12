كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاربعاء، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بعدم بقائه في المنصب "دقيقة واحدة" بعد 30 يوما، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيحل محله وفق الدستور.
واضاف الاعرجي، أنه "بذلك يحل رئيس الجمهورية محله وفقاً للمادة ٨١ من الدستور"، معتبرا أن "هذه وسيلةٌ للضغط على تلك الكتل لقبول منهجية علاوي بالإصلاح".
وبحث رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، يوم امس الثلاثاء مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي جهود تشكيل الحكومة.
وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي انه "جرى التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة والتأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الاسراع بإختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعرجي: عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بترك منصبه لرئيس الجمهورية بعد 30 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.