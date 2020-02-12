ابدى مركزالاعلام الرقميDMC،الاربعاء، استغرابه من موافقة شركة غوغل على اسماء لاماكن مزيفة بخرائطها في بغداد، وهي اماكن لا وجود حقيقي لها على ارض الواقع.
وقال المركز في بيان تلقت السومريةى نيوز، نسخة منه ان "تسميات غير لائقة ايضا أطلقت على اماكن مزيفة في مواقع في العاصمة بغداد تظهر في خرائط جوجل Google maps رصدها المركز ولازالت موجودة دون ان تحذف".
وعبر المركز عن استغرابه "من موافقة ادارة خرائط غوغل على تثبيت اسماء هذه الاماكن وكيفية قبوله لها من دون التأكد او التثبت من صحتها، بالاضافة الى ان بعض من تلك الاسماء يحتوي اوصاف ومفردات غير لائقة وتخل بالذرق العام".
وطالب المركز المسؤولين عن هذا الموضوع بـ"تعديل آليات عمل خرائط غوغل لكي تكون الاماكن التي توجد على الخريطة صحيحة وتكون التسمية واقعية وغير مضللة".
كانت هذه تفاصيل خبر غوغل يوافق على اسماء اماكن مزيفة وغير لائقة في خرائطها بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.