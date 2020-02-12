غوغل يوافق على اسماء اماكن مزيفة وغير لائقة في خرائطها بالعراق

ابدى مركزالاعلام الرقميDMC،الاربعاء، استغرابه من موافقة شركة غوغل على اسماء لاماكن مزيفة بخرائطها في بغداد، وهي اماكن لا وجود حقيقي لها على ارض الواقع.

وقال المركز في بيان تلقت السومريةى نيوز، نسخة منه ان "تسميات غير لائقة ايضا أطلقت على اماكن مزيفة في مواقع في العاصمة بغداد تظهر في خرائط جوجل Google maps رصدها المركز ولازالت موجودة دون ان تحذف".

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وعبر المركز عن استغرابه "من موافقة ادارة خرائط غوغل على تثبيت اسماء هذه الاماكن وكيفية قبوله لها من دون التأكد او التثبت من صحتها، بالاضافة الى ان بعض من تلك الاسماء يحتوي اوصاف ومفردات غير لائقة وتخل بالذرق العام".

وطالب المركز المسؤولين عن هذا الموضوع بـ"تعديل آليات عمل خرائط غوغل لكي تكون الاماكن التي توجد على الخريطة صحيحة وتكون التسمية واقعية وغير مضللة".