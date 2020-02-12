حقوق الانسان: 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد

وقال البياتي، إنه "بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين‬ بدلات الايجار لهم, ٣٠٠ عائلة ‫فلسطينية‬ في بغداد‬ أغلبهم من المرضى‬ وكبار‬ السن والأطفال‬ والأرامل‬ مهددين بالتشرد‬ في العراق‬".

وأضاف البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير‬ للبحث عن حلول مع أهل البلد‬ المطالب بالحقوق منذ ٤ أشهر !!!!!"