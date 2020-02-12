حقوق الانسان: 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الأربعاء، أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار لهم، مبيناً أن تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول.
وقال البياتي، إنه "بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الايجار لهم, ٣٠٠ عائلة فلسطينية في بغداد أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل مهددين بالتشرد في العراق".
وأضاف البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير للبحث عن حلول مع أهل البلد المطالب بالحقوق منذ ٤ أشهر !!!!!"
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