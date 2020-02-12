بدأت حركة سير العجلات، الاربعاء، على جسر السنك في بغداد. وجاء ذلك بعدما رفعت عمليات بغداد الكتل الكونكريتية من على الجسر وتنظيفه لافتتاحه امام سير العجلات. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء عبور العجلات على جسر السنك ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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