بريطانيا: لا يمكن استمرار الاغتيالات واعمال الخطف في العراق

اكدت الحكومة البريطانية، الاربعاء، انه لا يمكن استمرار الاغتيالات واعمال الخطف في العراق.

وقال السفير البريطاني ببغداد ستيفن هايكي في تغريدة له على موقع تويتر وتابعتها الخليج 365، "صدمت بمقتل نزار ذنون على ايدي مهاجمين مجهولين"، مبينا ان "حرية التعبير هي حق اساسي من حقوق الانسان، علاوة على انها حق يجب ان تفتخر به الأمة".

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واضاف "لا يمكن استمرار هذه الاغتيالات واعمال الخطف والترهيب"، مشددا على "محاسبة المسؤولين عنها".

وافاد مصدر امني، امس الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون ضمن منطقة حي الجامعة، غربي بغداد.