انفجاران داخل مكتبي بريد في أمستردام دون وقوع إصابات

كشفت الشرطة الهولندية، الأربعاء، عن وقوع إنفجارين داخل مكتبي بريد بالعاصمة أمستردام، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة الهولندية، إن انفجارا وقع في مكتب شركة للبريد في أمستردام، ربما يكون ناتج عن رسالة ملغومة.



وأضافت الشرطة - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء أنه لا يوجد إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن.