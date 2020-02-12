"أبطال العراق" تطارد فلول داعش على الحدود مع سوريا والأردن

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، انطلاق عملية "أبطال العراق" لتطهير الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود "العراقية -السورية - الأردنية" من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "بعد أن حققت عمليات (إرادة النصر) أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019 تنطلق عمليات (أبطال العراق) المرحلة الأولى فجر اليوم الأربعاء، وباشتراك قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطاعات الملحقة بها".

وأضاف أن هذه العملية تهدف لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود "العراقية -السورية - الأردنية"، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال 5 محاور.

وأكد أن "المحور الأول يتضمن قيادة حرس الحدود عمليات الأنبار، في المحور الثاني: قيادة عمليات الأنبار، بينما ضم المحور الثالث: قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الرابع: قيادة عمليات الفرات الأوسط.

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وضم المحور الخامس: قيادة عمليات بغداد، وبإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الأجواء العراقية".

وأوضح أن عمليات "أبطال العراق - المرحلة الأولى" تستهدف مساحة تبلغ أكثر من 26 ألف كم2، وبمشاركة الوكالات الأمنية والاستخبارية كافة.

ونوه الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله بأن "طائرات القوة الجوية "F-16" وأنواع أخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقًا لمتطلبات العمليات.

وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.



وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.

يذكر أن الجيش العراقي أطلق في يوليو/تموز 2019 عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وشملت "إرادة النصر" عمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية.