"فيديوهات البصق على أبواب المنازل والمصاعد" تثير الرعب من كورونا

أظهر فيديو متداول على نطاق واسع في الصين سيدة تبدو وكأنها تبصق على مقابض منازل جيرانها في مشهد مريب، تم تفسيره من جانب بعض وسائل الإعلام الناطقة بالصينية على أنها مشتبه بإصابتها بكورونا وتحاول نشر العدوى بين جيرانها.

وتواصل مراسل موقع "كانكان" الصيني مع سكان المبني الذي تسكن به تلك السيدة، وقال أحدهم إنه أبلغ الشرطة عند اكتشافهم ما حدث، فجاء أفرادها وهم يرتدون ملابس واقية للتعامل معها وما زال الوضع قيد التحقيق.





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وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة في الصين على مدار الأيام الماضية، فوفقا لشبكة الأخبار الصينية، صرح مسؤول مكتب الأمن العام في منطقة جوانجشي بأنه تم القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبصق على أزرار المصعد عدة مرات، وحُكم عليه بالسجن ١٠ ايام.



وأشار موقع "سينا" الصيني إلى ظهور شخص يرتدي قناعا في فيديو تم تداوله وهو يبصق علي باب المصعد في 5 فبراير/ شباط بمدينة ليوتشو، وهرعت الشرطة بعد استلام مكتب الأمن العام بالمدينة للبلاغ لتتحقق من ذلك الامر، وكشفت التحقيقات أن عمره ١٥ عاما وأنه كان يمزح، واعتذرت أسرته عن ذلك الأمر.



وذكر موقع "سوهو"، نقلا عن شبكة شباب الصين، أن رجلاً مسناً اعتذر في 7 فبراير/ شباط بعد أن حققت الشرطة معه حيث ظهر في فيديو وهو يبصق علي أزرار المصعد، ولكن بعد تحقيقات الشرطة ظهر أنه في صحة جيدة ولا يحمل المرض.

وتداول موقع "الصين اليوم" علي تويتر فيديو لسيدة وهي تبصق في مناديل وتلقيها في المصعد، ووفقا لموقع "بينجباي" فقد تم الإبلاغ عنها فحققت الشرطة معها واعترفت بما ارتكبته.