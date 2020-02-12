إعادة فتح مناطق في بغداد وحصر المظاهرات في "التحرير"

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، المناطق التي أعيد فتحها في العاصمة العراقية.



وقالت في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه "أن قيادة عمليات بغداد تستمر بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه بما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر".

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وأشار إلى أنه تمت المباشرة بفتح المناطق الأخرى مثل (الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك).

وتابعت عمليات بغداد قائلة: إن "الأعمال الآن تجري لرفع القطوعات وتنظيف المناطق"، لافتة إلى التعاون المستمر مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير.

وحذرت القيادة من الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية؛ لأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الخامس على التوالي منذ انطلاقها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببغداد و9 محافظات جنوبية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، وسط أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الإصابات.