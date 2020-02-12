كورونا يصيب الفرق الطبية في ووهان الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تخطت نسبة المصابين من الفرق الطبية، أطباء وممرضين، بعدوى فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية، نحو 500 مصاب و3 وفيات، بينهم الطبيب لي وين ليانج، من أوائل الذين حذروا من فيروس كورونا الجديد، والذي توفي بسببه الأسبوع الماضي.



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وحسب موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فإن إصابة 500 فرد من الفرق الطبية أضرت كثيرا بالعمالة في المستشفيات داخل "ووهان"، حيث بدأ تفشي الفيروس داخل أحد أسواق المأكولات البحرية بالمدينة الصينية.

وقال الموقع الناطق بالإنجليزية، إن مصادر طبية من داخل المدينة كشفت عن أرقام الضحايا في ظل تعتيم على عدد المصابين الحقيقي من الفرق الطبية، كما كشفت معدل الإصابات بين أبناء المهن الأخرى داخل المدينة.

وكشفت الإحصائيات عن أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل لـ 45,171 ألف حالة على مستوى العالم، في حين بلغ عدد الوفيات 1,115 حالة.