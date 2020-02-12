شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم الأربعاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، بلغ 44 ألفا و653 شخصا، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1113 شخصا.

Advertisements وتم تسجيل 97 وفاة و2015 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للصحة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت اسم "Covid-19"(كوفيد-19) على فيروس كورونا ووصفته بـ "التهديد الخطير للغاية" للعالم. وأكدت المنظمة أن هناك "فرصة واقعية لوقف" انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم.

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