شكرا لقرائتكم بـ24 ساعة.. أكثر من 70 ألف مدني نزحوا من ريف حلب الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتواصل عملية النزوح بشكل كبير من مناطق متفرقة في القطاع الغربي من ريف حلب على خلفية استمرار النظام السوري والروس تصعيدهما للقصف الجوي والبري في إطار سياسة التهجير التي يتبعانها لإجبار المدنيين على النزوح لقضم مزيد من المناطق وانتزاع السيطرة عليها.

وفي السياق، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن نزوح أكثر من 70 ألف مدني من بلدات وقرى ريف حلب الغربي خلال الـ24 ساعة الفائتة، بعضهم ينزح للمرة الرابعة والخامسة بعد أن كانوا قد أجبروا على النزوح على فترات جراء العمليات العسكرية في إدلب وحماة وحلب، إذ يكتظ الريف الغربي لحلب بالنازحين من مختلف المناطق.

6 عائلات في منزل واحد!

إلى ذلك قالت مصادر المرصد إن الطريق من الأتارب نحو عفرين بات أكثر من 9 ساعات نتيجة الازدحام الشديد على خلفية النزوح، كما أنه بات من شبه المستحيل العثور على مأوى للنازحيين في عفرين وريفها ومنطقة اعزاز ولا أطمة وقاح وعقربات ومناطق حدودية مع لواء اسكندرون، وذلك لاكتظاظها بالنازحين، حتى إنه في بعض الأحيان يتشارك أكثر من 6 عائلات منزلاً واحداً.

وبحسب إحصاءات المرصد، فإن تعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري في 24 يناير/كانون الثاني بلغ نحو 350 ألف مدني، بينما ارتفع تعداد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير/كانون الثاني إلى 520 ألف مدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية جواً وبراً، في حين ارتفع العدد الإجمالي منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول إلى نحو 950 ألف من إدلب وحلب.