أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ بأن "موجة الصقيع التي اجتاحت المنطقة على مدى الأيام الثلاثة الماضية خفت حدتها وتوقف معها تساقط ​الثلوج​ ليستمر تساقط ​الأمطار​ بغزارة مع ضباب كثيف حجب الرؤية واعاق ​حركة السير​ إلا أن جميع الطرقات باتت سالكة باستثناء طريق شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم التي ظلت مقفلة بسبب تراكم الثلوج كما فتحت كافة ​المدارس الرسمية​ والخاصة وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية بشكل طبيعي ​القوى الأمنية​ و​الدفاع المدني​ و​البلديات​ طالبت السائقين ​القيادة​ بحذر تجنبا لخطر الانزلاقات على الطرقات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تراجع حدة موجة الصقيع في منطقة حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.