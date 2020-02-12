يعقوب: المطلوب من الحكومة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان في اول جلسة

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان اول جلسة للحكومة غدا الخميس التى يجب ان يصدر عنها تعيين نواب حاكم المركزي الاربع، ومجلس ادارة الكهرباء،ولكن التحدي ان لا ترسل لهم الاسماء طائفيا وسياسيا اثناء الجلسة كما حصل واسقطت اسماء بعض الوزراء اثناء طباعة المراسيم.

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