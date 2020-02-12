طرقات جزين كفرحونة مشغرة، ومرجعيون راشيا الوادي البقاع الغربي سالكة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ أن طرقات جزين ​كفرحونة​ ​مشغرة​، و​مرجعيون​ ​راشيا الوادي​ ​البقاع الغربي​، و​النبطية​ جباع مشغرة، جميعها سالكة لكافة أنواع المركبات. إضغط للمزيد

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