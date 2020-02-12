أكد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أن الصليب الأحمر اتبع خططه الإستباقية تحسباً لنهار الأمس،مشيراً إلى أن 13 سيارة إسعاف كانت تعمل على الأرض، وتم معالجة 328 حالة ميدانية، وتم نقل 45 حالة إلى مستشفيات بيروت، وكان هناك عدد كبير من سيارات الإسعاف الجاهزة للتحرك عند الضرورة.
وأوضح كتانة في حديث إذاعي بأن "الصليب الأحمر لا ينقل إلا المصابين، نافياً نفياً قاطعاً أن يكون الصليب الأحمر قد نقل أي نائب إلى مجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: ننفي نفيا قاطعا ان يكون الصليب الأحمر قد نقل نوابا للمجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.