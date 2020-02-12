كتانة: ننفي نفيا قاطعا ان يكون الصليب الأحمر قد نقل نوابا للمجلس

أكد الأمين العام للصليب الأحمر ​جورج كتانة​ أن ​الصليب الأحمر​ اتبع خططه الإستباقية تحسباً لنهار الأمس،مشيراً إلى أن 13 ​سيارة​ إسعاف كانت تعمل على الأرض، وتم معالجة 328 حالة ميدانية، وتم نقل 45 حالة إلى ​مستشفيات​ ​بيروت​، وكان هناك عدد كبير من سيارات الإسعاف الجاهزة للتحرك عند الضرورة.

وأوضح كتانة في حديث إذاعي بأن "الصليب الأحمر لا ينقل إلا المصابين، نافياً نفياً قاطعاً أن يكون الصليب الأحمر قد نقل أي نائب إلى ​مجلس النواب​".