علق رئيس ​حزب التوحيد​ ال​لبنان​ي ​وئام وهاب​ على حادثة الأوزاعي متهماً بعض ​القضاة​ "الجبناء الذين يوقفون الناس عشوائياً". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار وهاب إلى أنه "لدينا قضاة رائعين في لبنان وبالمقابل لدينا قضاة بلا ضمير جبناء يقومون بتوقيف الناس عشوائياً ويزجون بهم في السجون والسجون ممتلئة وبالتالي فهم مسؤولون عن جريمة الأوزاعي وعن كل الوضع اللا إنساني داخلها ننتظر التشكيلات لنقول كلمتنا بها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: هناك بعض القضاة الجبناء وهم مسؤولون عن جريمة الأوزاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.