الصحة الإماراتية: تم إجلاء رعايانا من المناطق الموبوءة فور صدورالقرار

أكد وزير ​الصحة​ ووقاية المجتمع ​الإمارات​ي عبدالرحمن العويس، أن الإمارات "تمتلك مخزوناً استراتيجياً من ​المستلزمات الطبية​ الأساسية، ونحن من ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف ​فيروس كورونا​ المستجد".

وخلال كلمة له، أكد العويس أن "الإمارات أجلت رعاياها من المناطق الموبوءة فور صدور القرار​​​​​​​".