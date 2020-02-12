الصحة الإماراتية: تم إجلاء رعايانا من المناطق الموبوءة فور صدورالقرار

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن العويس، أن الإمارات "تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية، ونحن من ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد".
وخلال كلمة له، أكد العويس أن "الإمارات أجلت رعاياها من المناطق الموبوءة فور صدور القرار".
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