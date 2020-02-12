فتح ساحات في بغداد بعد أشهر من الإغلاق بسبب الاحتجاجات

أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها بدأت في إعادة فتح جسر السنك في بغداد والساحات القريبة منه، كما حصرت مكان المظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن "قيادة عمليات بغداد ستستمر بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد".
واوضح البيان انه "بما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، فقد تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر، وباشرت القوات بفتح المناطق الأخرى: ساحة الخلاني وشارع الرشيد وساحة الوثبة وجسر السنك، وتجري الأعمال الآن لرفع القطوعات وتنظيف المناطق".
وكان تم إغلاق هذه المناطق على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في العراق في تشرين أول الماضي.
وحذرت القيادة "المتظاهرين السلميين" من "الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية".
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