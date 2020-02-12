نتانياهو: نعدّ لحماس أكبر مفاجأة في حياتهم

هدد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​، قادة ​حركة حماس​، متوعداً إياهم بـ"مفاجأة" غير مسبوقة، على خلفية القصف المتواصل من القطاع.

وفي تصريح لقناة الـ20 الإسرائيلية، أشار نتانياهو إلى أنه "لا ندق طبول الحرب ولا نتطلع إلى نزاع مسلح جديد مع حماس، لكننا نعدّ لحماس أكبر مفاجأة في حياتهم. لن أكشف عن طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان في السابق".

وشدد ​نتنياهو​ على أن "حماس" هي من يتوقف عليه ما إذا كانت إسرائيل ستبادر إلى تنفيذ هذه "المفاجأة" المزعومة، موضحا أن هذا السيناريو مسألة وقت لا أكثر، إذا لم تكف الحركة عن إطلاق ​صواريخ​ وبالونات متفجرة عبر حدود القطاع.