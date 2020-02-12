افادت غرفة التحكم المروري بأن طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي، ولفتت الى ان طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات والشاحنات.
إضغط للمزيد
كانت هذه تفاصيل خبر طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي وطريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.