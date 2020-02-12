انسحاب مرشح من السباق الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية

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مانشستر: أعلن رجل الأعمال أندرو يانغ، الذي تعهد بمنح كل بالغ أميركي ألف دولار شهريًا خلال حملته للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار مرشح رئاسي، تعليق حملته الثلاثاء بعد فشله في إحداث التأثير المطلوب في نيو هامشاير.

قال يانغ لأنصاره "تعلمون أنا رجل حسابات، والواضح الليلة من الأرقام أننا لن نفوز في هذا السباق". أضاف "أنا لست شخصًا يريد قبول التبرعات والدعم في سباق لا مكان للفوز فيه. ولهذا أنا أعلن الليلة تعليق حملتي للرئاسة".

لم يتمكن يانغ البالغ 45 عامًا من تجاوز نسبة 3 بالمئة في الاستطلاعات، وهو كان بعيدًا عن المنافسة في نيو هامشير. وقال "آمل أن تكون هذه الحملة رسالة وكلمة تحذير وتوجيه لزملائي الديمقراطيين بأن دونالد ترمب ليس سبب كل مشاكلنا". أضاف "إنه يمثل أعراض مرض ينمو في مجتمعاتنا منذ سنوات".

وأيضًا أعلن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو مايكل بينيت (55 عامًا) تخليه عن ترشيحه الرئاسي بعدما أظهرت النتائج الأولية في نيوهامشير احتلاله المركز العاشر.

