منظمة الصحة العالمية تعلن موعد طرح أول لقاح لـ"كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-وام فيروس كورونا المستجد أصاب العالم بالذعر قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، في جنيف، إن أول لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا. وأوضح غيبريسوس: "لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة". أخبار ذات صلة وأضاف أن فيروس "كورونا" المستجد سيطلق عليه اسم "كوفيد 19". Advertisements شاهد بالصور حفل زفاف جماعي في كوريا الجنوبية يتحدى فيروس كورونا ألبوم من Ra2ej

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