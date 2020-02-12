منظمة الصحة العالمية تعلن عن اسم فيروس كورونا الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الاسم الرسمي لفيروس كورونا الجديد الذي أصاب العديد من السكان في الصين وبعض بلدان العالم حيث أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم «COVID-19».
وبحسب ما ذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية فقد أعلن رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن الاسم الجديد في مؤتمر عقد في جنيف، وذلك بعد 6 أسابيع تقريبا من اكتشاف الفيروس في مدينة ووهان الصينية.
وقام العلماء في اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات (ICTV)، بعرض الاسم على السلطات العالمية الأسبوع الماضي وذلك للموافقة عليه حيث يوجد لدى منظمة الصحة العالمية مجموعة دولية من القواعد، التي يجب على العلماء اتباعها عند اقتراح أسماء جديدة للفيروس.
ومن ضمن معايير استخدام أسماء للفيروسات أنه يجب ألا تحتوي على إشارات إلى أماكن معينة في العالم أو المجتمعات أو الأسماء البشرية أو الحيوانات لأنها قد تسبب رد فعل عنيف.
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