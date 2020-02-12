شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بسرعة إدراج مستشفى نجع حمادى فى الخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، إدراج مستشفى نجع حمادى بمحافظة قنا، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المقبل، خاصة بعد استمرار أعمال الإحلال والتجديد فيها منذ 5 سنوات، ولم ينتهى حتى الآن، مما انعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال تدنى واضح فى المنظومة الصحية بنجع حمادى، حيث تخدم المستشفى ما يقرب من مليون شخص على الأقل، وبسبب عدم الانتهاء منها أصبح القطاع الخاص هو البديل للمواطنين، فى حال عدم القدرة على السفر للمناطق المجاورة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير المستشفى بدأ مع عدد من المستشفيات فى أبو تشت ودشنا، وعدم الانتهاء من أيا منها انعكس بشكل صريح على المواطنين، وأصبح يشكل عبئا عليهم فى الحصول على الخدمة الصحية المطلوبة، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف هذا العام فى زيادة الخطة الاستثمارية لقطاعى الصحة والتعليم 100% من باب أولى أن يتم الانتهاء من المشروعات المتوقفة والعالقة منذ سنوات.

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وطالب عضو البرلمان، حصر المستشفيات الصحية التى جار تطويرها منذ سنوات وتوقف العمل نتيجة عدم توفير الاعتمادات المالية لها، ومن ثم يتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للعام المقبل، على أن يراعى فى التنفيذ المناطق الأشد احتياجا، وعدم الشروع فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من الجارى العمل فيها أو المتوقف العمل فيها.

ولفت طوبيا، إلى أن تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادى، لرفع المعاناة عن المواطنين فى المنطقة المجاورة، مشددا على ضرورة ترجمة اهتمامات القيادة السياسية خاصة فى منظومة الصحة فى صورة قرارات على أرض الواقع.