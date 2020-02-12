شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت مصر فى دعم الاستثمارات بالقارة السمراء مدة رئاستها لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أبرز الجهود التي حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في مجال دعم الاستثمارات في القارة السمراء، مشيرة إلى أنه من بين تلك الجهود إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجيا تدعم الاستثمار في القارة.

وأضافت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحكومة المصرية أرست برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصري في تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول، ويقوم هذا البرنامج على تحمل الصندوق نسبة 50% من تكلفة الشحن البري والبحري للصادرات المصرية المتجهة إلى الدول الأفريقية.

وتابعت الدكتورة جيهان عبد السلام: تم فتح خمسة مكاتب تجارية جديدة بالقارة السمراء شملت دول تنزانيا، وغانا، وأوغندا، وجيبوتي، وكوت ديفوار، كما تم افتتاح أول مركز لوجيستي بكينيا لتسهيل حركة التجارة ما بين مصر ودول شرق أفريقيا ، وسيتم العمل على استكمال منظومة إنشاء المراكز اللوجيستية في مختلف أرجاء القارة، بالإضافة إلى توقيع مصر على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فى قمة الاتحاد الأفريقى فى كيغالى برواندا فى 28مارس 2018 ،واستكمال التصديق وإطلاق المرحلة التشغيلية للمنطقة فى قمة النيجر ٢٠١٩، حيث يعطى توقيع الاتفاق فرصة كبيرة للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر من الدول ، الأمر الذى يعد متنفسا للعديد من المنتجات المصرية، حيث تستطيع النفاذ لأسواق أكثر من أربعين دولة من الدول الأفريقية الموقعة على الاتفاقية بدون سداد رسوم جمركية، نتيجة للإعفاءات المتبادلة.

ولفتت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إلأى أنه من بين الجهود أيضا تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية : المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للمواد الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، والتى تمثل صادراتها 80% من اجمالى الصادرات المصرية الى السوق الأفريقى. وتتضمن الاستراتيجية خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ والفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، وترتكز الاستراتيجية على 6 محاور رئيسية تشمل : دراسة تحليلية للأسواق الأفريقية، والدعم اللوجيستى، تنمية الاسواق التصديرية، وتمويل وضمان الصادرات، والاتفاقيات التجارية بالإضافة الى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقي. ما تشمل الاستراتيجية دراسات تحليلية لكافة الأسواق الأفريقية وكذا الميزات التنافسية المتاحة للمنتج المصري في كل سوق على حدة فضلاً عن تحديد حجم الفرص المتاحة لكل منتج، وفي هذا الإطار يتضح دور الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأفريقي وبصفة خاصة المكاتب التجارية المتواجدة في أفريقيا وكذا هيئة المعارض المصرية لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة، متابعة: يضاف إلى ذلك قيادة مصر المنتديات الدولية للاستثمار منك عام 2017 و2018 و2019 والتى نتج عنها عدد ضخم من الاتفاقيات الاستثمارية بين مصر وأفريقيا، وكذلك منتديات شباب العالم وشباب إقليم حوض النيل كوسيلة من وسائل القوة الناعمة لتعزيز العلاقات ودعم الهوية الأفريقية