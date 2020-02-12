قائد بالبحرية الروسية:السواحل الأمريكية ليست آمنة للغواصات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
حذر قائد بالبحرية الروسية اليوم الأربعاء من أن سواحل الولايات المتحدة ليست آمنة للغواصات الأمريكية وأن القوات البحرية الروسية تنشط في هذه المناطق.
وقال الأدميرال الروسي فيكتور كرافتشينكو، رئيس أركان القوات البحرية الروسية السابق، إن ساحل الولايات المتحدة الشرقي والغربي لم ولن يكون ملجأ آمنا للغواصات الأمريكية، مشيرا إلى "أن البحارة الروس يقومون بمهامهم في مختلف مناطق المحيط العالمي بما فيها المحيطان الأطلسي والهادئ".
يأتي هذا تعليقا على خريطة نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية تشمل عمليات القوات البحرية الروسية والصينية، وتشير هذه الخارطة إلى أن القوات البحرية الروسية والصينية كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية.
وبحسب "الخريطة" التي لا تذكر متى تم رصد العمليات المشار إليها ولا تحدد القطع البحرية التي نفذت هذه العمليات، فإن سفن الأسطول الروسي كثفت نشاطها عند ساحل الولايات المتحدة الجنوب الشرقي وفي شمال المحيط الأطلسي وفي منطقة بحر الكاريبي. وأشارت "الخريطة" أيضا إلى "عمليات كبيرة" في منطقة القطب الشمالي.
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