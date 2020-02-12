القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتعقب "بقايا الإرهاب" عند الحدود مع سوريا والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أعلن قائد عسكري عراقي كبير اليوم الأربعاء انطلاق عملية عسكرية "للقضاء على بقايا الإرهاب" بمحافظة الأنبار والمناطق القريبة من الحدود مع سوريا والأردن.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إن عملية عسكرية انطلقت اليوم "بمشاركة قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها، لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية-السورية-الأردنية، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار".

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وأضاف أن العملية انطلقت من خلال خمسة محاور: ويشمل المحور الأول قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، والمحور الثاني يشمل قيادة عمليات الأنبار، والمحور الثالث يشمل قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الرابع يشمل قيادة عمليات الفرات الأوسط، والمحور الخامس يشمل قيادة عمليات بغداد.

وتجري العملية "بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش".

وأوضح أن المرحلة الأولى من العملية "تستهدف مساحة تبلغ 26238 كيلومترا مربعا".