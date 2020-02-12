خطوة غير مسبوقة.. نتنياهو: إسرائيل تعد لحماس مفاجأة غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تعد لحماس "مفاجأة حياتها".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"إذا لم تعد الحركة إلى رشدها وتتوقف عن إطلاق القذائف والبالونات الحارقة (من القطاع باتجاه إسرائيل)، فإن مسألة تفجير المفاجأة لن تكون إلا مسألة وقت".

Advertisements

واعتبر أن "الحديث يدور عن خطوة غير مسبوقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد الليلة الماضية صاروخا انطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وذكرت هيئة البث أنه تم إطلاق 23 قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل في غضون أقل من شهر. وعادة ما ترد إسرائيل على إطلاق هذه القذائف بقصف مواقع للحركات الفلسطينية في قطاع غزة.