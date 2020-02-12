سنغافورة وماليزيا تؤسسان مجموعة عمل مشتركة لمنع تفشي فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة - (أ ش أ):

قالت سنغافورة إنها ستقوم بتأسيس مجموعة عمل مشتركة مع ماليزيا من أجل التعاون في منع تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسl "كوفيد-19".

ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة في سنغافورة قولها "إن مسئولين بارزين في الصحة من البلدين سيعملون سويا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد اختصاصات المجموعة".

وأشارت الشبكة إلى أن سنغافورة أعلنت عن وجود 47 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها، في حين أن هناك 18 حالة مؤكدة بالفيروس في ماليزيا.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).