الإستخبارات العراقيّة تعتقل مسؤول الدفاع الجوّي لـ"داعش"

وكالات- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لـ"داعش" الإرهابي في الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 بقيادة عمليات نينوى، بمطاردة أحد الإرهابيين المهمين، بعد مراقبة تحركاته ومحاولته الفرار، وتمكنّت من محاصرته وإلقاء القبض عليه في سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأشارت المديرية إلى أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الدفاع الجوي لداعش قبل التحرير".

Advertisements

وأكدت أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأعلن الجيش العراقي، نهاية الشهر الماضي، استئناف العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي.