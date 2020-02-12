"الناتو" يبحث تعزيز مهمته التدريبية في العراق

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، اليوم الأربعاء، لبحث تعزيز مهمة التدريب التابعة للحلف في العراق، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إنه ينبغي على الحلف تعزيز وجوده في الشرق الأوسط.

وأثنى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، على نجاح المهمة في تعزيز قدرة القوات العراقية في مكافحة تنظيم داعش، قبيل الاجتماع، لكنه قال إن "بإمكانها فعل المزيد".

ومن المتوقع أن يستأنف الناتو عملية التدريب التي ينفذها نحو 500 جندي في العراق قريباً.

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وقد يتفق وزراء الدفاع أيضاً من حيث المبدأ على زيادة العملية، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

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وتشير مصادر بالناتو إلى أنه يمكن نقل حوالي 200 جندي من قوات الناتو من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى مهمة الناتو في العراق.