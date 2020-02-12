زعيم المعارضة: أعود إلى فنزويلا بالتزام "العالم الحر"

عاد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إلى فنزويلا بعد جولة دولية استمرت 23 يوماً خرق خلالها حظراً على سفره فرضته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب جوايدو على تويتر لدى هبوط طائرته "نحن في كراكاس. أحمل التزام العالم الحر الجاهز لمساعدتنا في استعادة الديموقراطية والحرية لقد حان الوقت".

وأعلن جوايدو عودته عبر تويتر ليتجّمع بعدها حشد من مناصريه في مطار كراكاس الدولي الذي وصل إليه على متن رحلة قادمة من البرتغال.

وهتف عمال شركة الطيران الفنزويلية الخاصة "كونفياسا"، التي فرضت عليها واشنطن الجمعة عقوبات، وذلك بعدما دخلوا القاعة التي كان النواب والصحافيون ينتظرون فيها وصول زعيم المعارضة.

وكان أيضاً في استقبال جوايدو أعضاء في السلك الدبلوماسي.

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وشدد رئيس البرلمان الذي تعترف به نحو خمسين دولة رئيساً انتقالياً للبلاد على أن "الوحدة والثقة والانضباط السياسي ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وعاد جوايدو إلى بلاده على متن رحلة للخطوط البرتغالية "تاب" قادمة من لشبونة، وذلك بعدما خرق للمرة الثانية حظر سفر فرضته عليه السلطات الفنزويلية.



وقبيل عودته حذّرت واشنطن نظام مادورو من تبعات أيّ محاولة لمنع زعيم المعارضة الفنزويلية من العودة الى بلاده.

والإثنين أكد نائب الرئيس الفنزويلي ديوسدادو كابيو أنه "لن يحدث شيء" عند عودة جوايدو.