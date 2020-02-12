منافس للرئيس ترامب .. ساندرز يتصدر انتخابات الديمقراطيين للرئاسة

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تصدر بيرني ساندرز، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيو هامشير، لاختيار مرشح منافس للرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يتنافس على المركز الثاني المرشحان بيت بوتجيج وإيمي كلوبوشار، وفق وسائل إعلام أميركية.

ومع الإعلان عن نتائج نحو نصف المراكز الانتخابية، احتل ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن فيرمونت المركز الأول بـ28 بالمئة، يليه رئيس بلدية إنديانا السابق بوتجيج مع 23 بالمئة، فيما حلّت كلوبوشار عضو مجلس الشيوخ بالمرتبة الثالثة بـ19.9 بالمئة.

أما جو بايدن الذي كان يتصدر الاستطلاعات على المستوى الوطني لأشهر فقد احتل المركز الخامس بـ9 بالمئة، مما يثير الشكوك حول قدرته على المحافظة على ترشيحه، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وقال ساندرز لأنصاره بعدما أعلنت قناتا “إن بي سي” و”أي بي سي” فوزه: “النصر هنا هو بداية النهاية لترامب”.