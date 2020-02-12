كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تسجل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة لامرأة (63 عاما) في أحد مشافي العاصمة طهران كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، حسبما كشفت صحيفة إيران الرسمية.

وبدأت الشرطة الإيرانية تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي في المشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ"فيروس" كورونا.

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وقالت الصحيفة الإيرانية، إنها تلقت بلاغًا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران، مشيرة إلى أنه تم عرض الجثة على الطب العدلي لمتابعة التحقيقات.

و أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوص التي تم إجراؤها على الطلاب الإيرانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" لكنهم سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع آخر.