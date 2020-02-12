كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشهد صادم.. صاعقة تضرب طائرة بريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت صاعقة طائرة ركاب في سماء المملكة المتحدة، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو الذي نشرته الصحيفة البريطانية، لقطات اللحظة الأولى التي ضربت فيها الصاعقة طائرة الركاب البريطانيا.

وقد وقع الحادث مع طائرة شركة طيران "اير لينغوس"، التي كانت تقوم برحلة برمنجهام - دبلن.

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وأشارت الصحيفة البريطاتية، إلى أن كانت الظروف الجوية سيئة وقت وقوع الحادث بسبب إعصار سيارا، مؤكدة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار الوصول.

وضربت بريطانيا أعنف عاصفة على مدى السنوات السبع الماضية "سيارا" ، وأدت إلى دمار شديد، وفيضانات وغرق المنازل، وإلغاء رحلات القطارات والطائرات. وفقا لأحدث البيانات، توفي ثلاثة أشخاص نتيجة العاصفة.