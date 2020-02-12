الباطرونا تطالب لجنة بنموسى بالقطع مع النموذج التنموي الحالي.. وبتعزيز دور القطاع الخاص

دعا شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في إطار النموذج التنموي الجديد.

وقال لعلج، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “إننا اليوم نعيش أزمة ثقة ولاسترجاع هذه الثقة اقترحنا ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعها في صلب النموذج التنموي الجديد”.

وأكد لعلج على ضرورة “إحداث قطيعة مع النموذج الحالي”، وذلك من خلال تعزيز دور الدولة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وإرساء نموذج اجتماعي يتمحور حول التضامن، والنجاعة والشفافية، وإدماج الشباب والمرأة، والارتقاء بدور الثقافة.

وأوضح أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي شرع في صياغة رؤيته بمقاربة تشاركية ومدمجة حول النموذج التنموي الجديد، بعد الدعوة الملكية لإعادة النظر في النموذج الحالي، يهدف في تصوره إلى “خلق ثروة أكثر لفائدة المجتمع بمجمله، ومجتمع مزدهر وتضامني محوره المواطن والمقاول”.

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وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها