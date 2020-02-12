صحيفة إماراتية: المشاريع الإسكانية والتنموية مستمرة

الأربعاء 12 فبراير 2020

قالت صحيفة خليجية، إن استراتيجية وضعت منذ عقود في الدولة لتطوير البنية التحتية وإقامة المشاريع الإسكانية للمواطنين، تتضح معالم تميزها مع كل مشروع يقام على الأرض بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير الظروف المعيشية للأسرة الإماراتية وفق أرقى المعايير التي تراعي خصوصية المجتمع الإماراتي.



وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء إلى أن مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة والتي تم إنجازها بواقع 1100 فيلا وبتكلفة 1.9 مليار درهم، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، من المشاريع الإسكانية الكبرى التي تمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، كونها تضمن ديمومة سعادة ورفاهية المواطن الإماراتي من جهة، وكونها مدينة سكنية أقيمت بمواصفات عالية راعت عناصر الاستدامة وتوفير مختلف الخدمات الكفيلة بإنعاش المنطقة ككل.

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وذكرت أنه ضمن مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها قيادة الدولة بوضعها المواطن في سلم أولوياتها، تشكل مدينة محمد بن زايد السكنية منارة عمرانية شاهدة على مستوى التطور الحضاري والنهضة الشاملة، وتؤكد مضاعفة الجهود لتعزيز الإنجازات الاجتماعية والتنموية في مواقع الدولة كافة، وهي معلم على مستوى الإنجاز في تنفيذ المشاريع الوطنية التي تعزز التماسك والترابط في المجتمع الإماراتي.

وأضافت في ختام افتتاحيتها أن المشاريع الإسكانية والتنموية مستمرة، وفق رؤية الإمارات وخططها نحو المئوية، هدفها المواطن الذي تؤمن القيادة بأنه الثروة الحقيقية ومستقبلها، وأن توفير جميع ظروف الاستقرار المعيشي له ولأسرته وتمكينه اجتماعياً، هو الدافع نحو الإنجاز والمساهمة بكل طاقته في مسيرتنا الوطنية