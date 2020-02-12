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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، القصيم، الرياض ونجران.

 

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وأضافت، في نشرتها اليوم الأربعاء، شباط 12، 2020: تنشط الرياح السطحية على الرياض والمنطقة الشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

وشهدت حالة الطقس في المملكة خلال الأيام الماضية تقلبات لحالة الطقس بين هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة إضافة إلى سقوط الثلوج على بعض المناطق.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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