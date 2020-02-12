ساندرز يفوز بانتخابات الديمقراطيين في نيوهامشير

الأربعاء 12 فبراير 2020

فاز بيرني ساندرز المرشح الرئاسي المحتمل، الثلاثاء، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيوهامشير، لاختيار مرشح لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه بعد فرز نحو 90% من الأصوات، نال ساندرز 26%، فيما حل خلفه بيت بوتيدجيج بـ24,3% وإيمي كلوبوشار بـ19,%.

وقال ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي داخل الحزب لأنصاره بعدما أعلنت قناتا "إن بي سي" و"آيه بي سي" فوزه "النصر هنا هو بداية النهاية لترامب".

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أما جو بايدن الذي كان يتصدر الاستطلاعات على المستوى الوطني لأشهر، فقد احتل المركز الخامس بـ9%، ما يثير الشكوك حول قدرته على المحافظة على ترشيحه.

والإثنين، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، بشأن نوايا التصويت على المستوى الوطني تقدم ساندرز على بايدن، في حين حل مايكل بلومبرج ثالثاً في قفزة غير مسبوقة للملياردير النيويوركي.

وقالت جامعة كوينيبياك التي أجرت الاستطلاع إنّ هذه النتائج تمثّل "تحوّلاً كبيراً في السباق" للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومقارعة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتقدّم فيها الاشتراكي ساندرز (25% من نوايا التصويت) على المعتدل بايدن (17%) في استطلاع للرأي على المستوى الوطني.